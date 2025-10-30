ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in Spain ב-Stenn מגיעה ל-€137K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Stenn. עדכון אחרון: 10/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
סה״כ לשנה
€137K
דרגה
M5
משכורת בסיס
€137K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
18 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Stenn?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Stenn in Spain עומדת על תגמול כולל שנתי של €164,124. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Stenn עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Spain הוא €136,677.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Stenn

משאבים נוספים