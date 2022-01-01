Standard Cognition משכורות

טווח המשכורת של Standard Cognition נע בין $130,650 בפיצוי כולל שנתי עבור מדען נתונים בקצה התחתון ל-$316,575 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Standard Cognition. עודכן לאחרונה: 8/19/2025
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
ב-Standard Cognition, Options כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:
25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
