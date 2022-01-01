מדריך חברות
Standard Cognition
Standard Cognition משכורות

טווח המשכורת של Standard Cognition נע בין $130,650 בפיצוי כולל שנתי עבור מדען נתונים בקצה התחתון ל-$316,575 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Standard Cognition. עודכן לאחרונה: 8/19/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $190K
מדען נתונים
$131K
מנהל הנדסת תוכנה
$317K

האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

ב-Standard Cognition, Options כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Standard Cognition הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $316,575. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Standard Cognition הוא $190,000.

