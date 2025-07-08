SRS Acquiom משכורות

ספריית חברות
המשכורת של SRS Acquiom נעה בין $120,600 בפיצוי כולל בשנה עבור משפטי ברמה הנמוכה לבין $172,135 עבור מנהל פרויקט ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של SRS Acquiom. עודכן לאחרונה: 11/30/2025

משפטי
$121K
מנהל פרויקט
$172K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-SRS Acquiom הוא מנהל פרויקט at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $172,135. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SRS Acquiom הוא $146,368.

