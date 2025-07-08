ספריית חברות
Srinsoft Technologies
Srinsoft Technologies משכורות

המשכורת החציונית של Srinsoft Technologies היא $398,202 עבור מדען נתונים . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Srinsoft Technologies. עודכן לאחרונה: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
מדען נתונים
$398K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Srinsoft Technologies הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $398,202. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
