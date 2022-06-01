ספריית חברות
Sportradar
Sportradar משכורות

המשכורת של Sportradar נעה בין $84,253 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $136,518 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Sportradar. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $93.6K
אנליסט עסקי
$133K
מדען נתונים
$137K

מנהל מוצר
$84.3K
מנהל תוכנית
$93.9K
מנהל פרויקט
$96.5K
שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Sportradar is מדען נתונים at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $136,518. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sportradar is $95,220.

משאבים נוספים