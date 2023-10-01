ספריית חברות
Spokeo
Spokeo משכורות

המשכורת של Spokeo נעה בין $148,500 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $228,850 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Spokeo. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $149K
מדען נתונים
$157K
שיווק
$163K

מנהל מוצר
$229K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Spokeo הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $228,850. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Spokeo הוא $159,975.

