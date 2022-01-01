ספריית חברות
Splunk
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Splunk משכורות

המשכורת של Splunk נעה בין $51,822 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס מכירות ברמה הנמוכה לבין $733,000 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Splunk. עודכן לאחרונה: 8/29/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס אמינות אתר

מנהל מוצר
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
מכירות
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
מנהל הנדסת תוכנה
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
מעצב מוצר
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

מעצב חוויית משתמש

ארכיטקט פתרונות
P4 $229K
P5 $282K

אדריכל נתונים

Cloud Security Architect

מדען נתונים
Median $265K
שיווק
P2 $106K
P5 $268K
מנהל תוכנית טכנית
Median $224K
אנליסט פיננסי
Median $145K
מנהל תוכנית
Median $170K
מהנדס מכירות
Median $51.8K
טכנולוג מידע (IT)
Median $157K
גיוס
Median $141K
כותב טכני
Median $145K
מנהל פרויקט
Median $156K
אנליסט אבטחת סייבר
Median $425K
רואה חשבון
$252K

רואה חשבון טכני

מנהל תפעול עסקי
$147K
אנליסט עסקי
Median $161K
פיתוח עסקי
$63.3K
ראש מטה
$371K
שירות לקוחות
$229K
אנליסט נתונים
$167K
משאבי אנוש
$249K
יועץ ניהולי
$153K
תפעול שיווק
$162K
מנהל עיצוב מוצר
$481K
תפעול הכנסות
$200K
תגמולים כוללים
$241K
חוקר UX
$129K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSplunk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בSplunk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Splunk הוא מנהל מוצר at the P7 level עם תגמול כולל שנתי של $733,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Splunk הוא $227,427.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Splunk

חברות קשורות

  • Okta
  • Box
  • Palo Alto Networks
  • Pure Storage
  • UiPath
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים