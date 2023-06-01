ספריית חברות
Splitit
Splitit משכורות

המשכורת של Splitit נעה בין $111,401 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $392,000 עבור מכירות ברמה הגבוהה.

$160K

מנהל מוצר
$121K
מכירות
$392K
מהנדס תוכנה
$111K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Splitit הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $392,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Splitit הוא $121,284.

משאבים נוספים