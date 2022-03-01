ספריית חברות
Split Software
Split Software משכורות

המשכורת של Split Software נעה בין $78,400 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $208,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Split Software. עודכן לאחרונה: 9/19/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $208K
אנליסט נתונים
$81.6K
משאבי אנוש
$78.4K

ארכיטקט פתרונות
$174K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Split Software הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $208,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Split Software הוא $127,863.

משאבים נוספים