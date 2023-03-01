ספריית חברות
Splashtop
Splashtop משכורות

המשכורת של Splashtop נעה בין $21,377 בפיצוי כולל בשנה עבור עוזר אדמיניסטרטיבי ברמה הנמוכה לבין $39,260 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Splashtop. עודכן לאחרונה: 9/19/2025

$160K

עוזר אדמיניסטרטיבי
$21.4K
מכירות
$34.6K
אנליסט אבטחת סייבר
$30.4K

מהנדס תוכנה
$39.3K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Splashtop הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $39,260. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Splashtop הוא $32,508.

