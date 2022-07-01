ספריית חברות
Splash Financial
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Splash Financial משכורות

המשכורת של Splash Financial נעה בין $180,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הנמוכה לבין $240,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Splash Financial. עודכן לאחרונה: 9/19/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $240K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $180K
טכנולוג מידע (IT)
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

Splash Financial薪资最高的职位是מהנדס תוכנה，年度总薪酬为$240,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Splash Financial的年度总薪酬中位数为$221,100。

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Splash Financial

חברות קשורות

  • Airbnb
  • Tesla
  • Lyft
  • Spotify
  • Intuit
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים