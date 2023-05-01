ספריית חברות
Spire Global
Spire Global משכורות

המשכורת של Spire Global נעה בין $94,186 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $166,165 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Spire Global. עודכן לאחרונה: 9/19/2025

$160K

מהנדס בקרה
$108K
מהנדס תוכנה
$94.2K
מנהל הנדסת תוכנה
$143K

מנהל תוכנית טכנית
$166K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Spire Global הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $166,165. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Spire Global הוא $125,494.

