SPINS
SPINS משכורות

המשכורת של SPINS נעה בין $54,725 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $201,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של SPINS. עודכן לאחרונה: 9/19/2025

$160K

מנהל מוצר
Median $120K
אנליסט נתונים
$54.7K
אנליסט פיננסי
$84.1K

מהנדס תוכנה
$91.8K
מנהל הנדסת תוכנה
$201K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-SPINS הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $201,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SPINS הוא $91,800.

