חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in India ב-Sopra Banking Software מגיעה ל-₹3.46M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sopra Banking Software. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Sopra Banking Software
Full-Stack Software Engineer
Noida, UP, India
סה״כ לשנה
₹3.46M
דרגה
3A
משכורת בסיס
₹3.46M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
9 שנים
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Sopra Banking Software in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,676,510. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sopra Banking Software עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹2,857,668.

משאבים נוספים