מדריך חברות
Solugenix
Solugenix משכורות

המשכורת החציונית של Solugenix היא $5,612 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Solugenix. עודכן לאחרונה: 8/11/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $5.6K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Solugenix הוא מהנדס תוכנה עם פיצוי כולל שנתי של $5,612. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Solugenix הוא $5,612.

