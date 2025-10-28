ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Poland ב-SOFTSWISS מגיעה ל-PLN 183K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SOFTSWISS. עדכון אחרון: 10/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
סה״כ לשנה
PLN 183K
דרגה
L3
משכורת בסיס
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
בונוס
PLN 0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-SOFTSWISS in Poland עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 283,937. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SOFTSWISS עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Poland הוא PLN 176,976.

