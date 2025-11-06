SoftServe מהנדס תוכנה שכר בUkraine

פיצוי מהנדס תוכנה in Ukraine ב-SoftServe נע בין UAH 419K ל-year עבור L1 לבין UAH 2.74M ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Ukraine מגיעה ל-UAH 2.13M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SoftServe. עדכון אחרון: 11/6/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס L1 ( רמת כניסה ) UAH 419K UAH 419K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.16M UAH 1.16M UAH 1.1K UAH 0 L3 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 2.1K צפה 1 רמות נוספות

