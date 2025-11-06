פיצוי מהנדס תוכנה in Ukraine ב-SoftServe נע בין UAH 419K ל-year עבור L1 לבין UAH 2.74M ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Ukraine מגיעה ל-UAH 2.13M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SoftServe. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
