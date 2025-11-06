פיצוי מהנדס תוכנה in Lviv Metropolitan Area ב-SoftServe נע בין UAH 552K ל-year עבור L1 לבין UAH 2.15M ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Lviv Metropolitan Area מגיעה ל-UAH 2.01M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SoftServe. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
UAH 552K
UAH 552K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.19M
UAH 585.2
UAH 0
L3
UAH 2.55M
UAH 2.55M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.15M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***