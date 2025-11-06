פיצוי מהנדס תוכנה in Krakow Metropolitan Area ב-SoftServe נע בין PLN 191K ל-year עבור L2 לבין PLN 309K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Krakow Metropolitan Area מגיעה ל-PLN 246K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SoftServe. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
