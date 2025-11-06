ספריית חברות
  שכר
  מהנדס תוכנה

  כל שכר מהנדס תוכנה

  Krakow Metropolitan Area

SoftServe מהנדס תוכנה שכר בKrakow Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Krakow Metropolitan Area ב-SoftServe נע בין PLN 191K ל-year עבור L2 לבין PLN 309K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Krakow Metropolitan Area מגיעה ל-PLN 246K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SoftServe. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
(רמת כניסה)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב SoftServe?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס דב-אופס

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-SoftServe in Krakow Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 341,010. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SoftServe עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Krakow Metropolitan Area הוא PLN 246,059.

