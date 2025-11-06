פיצוי מהנדס תוכנה in Colombia ב-SoftServe מגיע ל-COP 167.51M ל-year עבור L2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Colombia מגיעה ל-COP 200.61M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SoftServe. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.51M
COP 162.8M
COP 0
COP 4.71M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
