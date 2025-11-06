פיצוי מהנדס תוכנה in Bulgaria ב-SoftServe נע בין BGN 59.3K ל-year עבור L2 לבין BGN 61.9K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Bulgaria מגיעה ל-BGN 57.8K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SoftServe. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
