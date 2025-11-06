SoftServe מהנדס תוכנה שכר בBulgaria

פיצוי מהנדס תוכנה in Bulgaria ב-SoftServe נע בין BGN 59.3K ל-year עבור L2 לבין BGN 61.9K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Bulgaria מגיעה ל-BGN 57.8K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SoftServe. עדכון אחרון: 11/6/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס L1 ( רמת כניסה ) BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- L2 BGN 59.3K BGN 56.3K BGN 0 BGN 3K L3 BGN 61.9K BGN 61.9K BGN 0 BGN 0 L4 BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- צפה 1 רמות נוספות

