חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט עסקי in Poland ב-Softeq מגיעה ל-PLN 221K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Softeq. עדכון אחרון: 10/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
סה״כ לשנה
PLN 221K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
בונוס
PLN 0
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Softeq?
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט עסקי ב-Softeq in Poland עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 306,675. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Softeq עבור תפקיד אנליסט עסקי in Poland הוא PLN 221,160.

