  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Tokyo Area

SoftBank מהנדס תוכנה שכר בGreater Tokyo Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Tokyo Area ב-SoftBank מגיעה ל-¥5.89M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SoftBank. עדכון אחרון: 11/6/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
סה״כ לשנה
¥5.89M
דרגה
L3
משכורת בסיס
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
בונוס
¥2.54M
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב SoftBank?
Block logo
+¥8.64M
Robinhood logo
+¥13.25M
Stripe logo
+¥2.98M
Datadog logo
+¥5.21M
Verily logo
+¥3.28M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-SoftBank in Greater Tokyo Area עומדת על תגמול כולל שנתי של ¥14,567,298. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SoftBank עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Tokyo Area הוא ¥3,573,168.

משאבים נוספים