חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Socure in New York City Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $218,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.