פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in India ב-Societe Generale נע בין ₹6.62M ל-year עבור L3 לבין ₹6.93M ל-year עבור L6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹5M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Societe Generale. עדכון אחרון: 10/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
צפה 3 רמות נוספות
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מה הן דרגות הקריירה ב Societe Generale?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Societe Generale in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹14,008,999. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Societe Generale עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in India הוא ₹4,369,062.

משרות מובילות

