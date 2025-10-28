ספריית חברות
Societe Generale
פיצוי מנהל מוצר in India ב-Societe Generale נע בין ₹4.93M ל-year עבור L4 לבין ₹4.6M ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹4.5M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Societe Generale. עדכון אחרון: 10/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
צפה 3 רמות נוספות
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Societe Generale?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Societe Generale in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹5,730,145. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Societe Generale עבור תפקיד מנהל מוצר in India הוא ₹4,636,968.

משאבים נוספים