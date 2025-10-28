ספריית חברות
Societe Generale
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

Societe Generale מעצב מוצר שכר

פיצוי מעצב מוצר in France ב-Societe Generale מגיע ל-€49.7K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in France מגיעה ל-€49.2K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Societe Generale. עדכון אחרון: 10/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.7K
€49.7K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מה הן דרגות הקריירה ב Societe Generale?

כותרות כלולות

מעצב חוויית משתמש

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Societe Generale in France עומדת על תגמול כולל שנתי של €63,959. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Societe Generale עבור תפקיד מעצב מוצר in France הוא €42,513.

משרות מובילות

חברות קשורות

  • ICICI Bank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • Bank of America
  • Associated Bank
משאבים נוספים