חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-Societe Generale in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $250,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.