פיצוי מדען נתונים in France ב-Societe Generale נע בין €41.4K ל-year עבור L1 לבין €31.2K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in France מגיעה ל-€44.6K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Societe Generale. עדכון אחרון: 10/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
€41.4K
€38.6K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.2K
€29.5K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
