פיצוי מדען נתונים in France ב-Societe Generale נע בין €41.4K ל-year עבור L1 לבין €31.2K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in France מגיעה ל-€44.6K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Societe Generale. עדכון אחרון: 10/28/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס L1 €41.4K €38.6K €0 €2.8K L2 € -- € -- € -- € -- L3 €31.2K €29.5K €0 €1.7K L4 € -- € -- € -- € -- צפה 3 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

