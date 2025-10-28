ספריית חברות
Societe Generale
Societe Generale מדען נתונים שכר

פיצוי מדען נתונים in France ב-Societe Generale נע בין €41.4K ל-year עבור L1 לבין €31.2K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in France מגיעה ל-€44.6K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Societe Generale. עדכון אחרון: 10/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
€41.4K
€38.6K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.2K
€29.5K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
צפה 3 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מה הן דרגות הקריירה ב Societe Generale?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Societe Generale in France עומדת על תגמול כולל שנתי של €52,161. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Societe Generale עבור תפקיד מדען נתונים in France הוא €40,020.

