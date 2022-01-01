Snowflake משכורות

ספריית חברות
המשכורת של Snowflake נעה בין $37,476 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $979,200 עבור מנהל מדע נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Snowflake. עודכן לאחרונה: 11/17/2025

מהנדס תוכנה
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

מהנדס תוכנה לייצור

מכירות
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

נציג פיתוח מכירות

מנהל לקוח

אדריכל פתרונות
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

אדריכל נתונים

אדריכל אבטחת ענן

מנהל מוצר
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
מנהל הנדסת תוכנה
M3 $616K
M4 $769K
מהנדס מכירות
IC3 $303K
IC4 $297K
מנהל תוכנית טכנית
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
מדען נתונים
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
מעצב מוצר
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

מעצב חוויית משתמש

אנליסט פיננסי
Median $118K
משאבי אנוש
Median $185K
מגייס
Median $170K

סורסר

רואה חשבון
Median $226K

רואה חשבון טכני

אנליסט עסקי
Median $155K
טכנולוג מידע
Median $256K
משפטי
Median $210K
מנהל פרויקט
Median $300K
אנליסט אבטחת מידע
Median $105K
מנהל תוכנית
Median $240K
תפעול עסקי
$370K
מנהל תפעול עסקי
$784K
פיתוח עסקי
$289K
שירות לקוחות
$37.5K
אנליסט נתונים
$210K
מנהל מדע נתונים
$979K
מעצב גרפי
$623K
שיווק
$174K
תפעול שיווק
$121K
תפעול אנשים
$194K
תפעול הכנסות
$480K
מנהל חשבון טכני
$134K
כותב טכני
$303K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בSnowflake, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Snowflake הוא מנהל מדע נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $979,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Snowflake הוא $290,692.

משאבים נוספים