SnapNurse משכורות

המשכורת החציונית של SnapNurse היא $149,250 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של SnapNurse. עודכן לאחרונה: 8/18/2025

$160K

מהנדס תוכנה
$149K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-SnapNurse הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $149,250. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SnapNurse הוא $149,250.

