פיצוי מנהל תוכנית טכנית in Greater Los Angeles Area ב-Snap נע בין $317K ל-year עבור L4 לבין $688K ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Los Angeles Area מגיעה ל-$356K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Snap. עדכון אחרון: 11/5/2025

לוח זמני הבשלה עיקרי חלופי 1 חלופי 2 חלופי 3 100 % שנה 1 סוג מניות RSU בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים: 100 % בוקע ב 1st - שנה ( 8.33 % חודשי ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % שנה 1 33.3 % שנה 2 33.3 % שנה 3 סוג מניות RSU בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 33.3 % בוקע ב 1st - שנה ( 2.77 % חודשי )

33.3 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.77 % חודשי )

33.3 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.77 % חודשי ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % שנה 1 33 % שנה 2 13 % שנה 3 סוג מניות RSU בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים: 54 % בוקע ב 1st - שנה ( 4.50 % חודשי )

33 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.75 % חודשי )

13 % בוקע ב 3rd - שנה ( 1.08 % חודשי ) Monthly vesting, no 1 year cliff

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Snap ?

