  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

  • Greater Los Angeles Area

Snap מנהל הנדסת תוכנה שכר בGreater Los Angeles Area

פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in Greater Los Angeles Area ב-Snap נע בין $818K ל-year עבור L5 לבין $1.56M ל-year עבור L8. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Los Angeles Area מגיעה ל-$670K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Snap. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L5
$818K
$234K
$584K
$0
L6
$648K
$270K
$367K
$11.7K
L7
$840K
$355K
$463K
$21.9K
L8
$1.56M
$338K
$1.19M
$37.5K
הגשות שכר אחרונות
לוח זמני הבשלה

100%

שנה 1

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (8.33% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (2.77% חודשי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (2.77% חודשי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (2.77% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

שנה 1

33%

שנה 2

13%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 54% בוקע ב 1st-שנה (4.50% חודשי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (2.75% חודשי)

  • 13% בוקע ב 3rd-שנה (1.08% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Snap in Greater Los Angeles Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $1,563,977. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Snap עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Greater Los Angeles Area הוא $762,814.

