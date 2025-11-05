ספריית חברות
Snap
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • New York City Area

Snap מהנדס תוכנה שכר בNew York City Area

פיצוי מהנדס תוכנה in New York City Area ב-Snap נע בין $202K ל-year עבור L3 לבין $625K ל-year עבור L6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$368K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Snap. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
Software Engineer(רמת כניסה)
$202K
$143K
$57.6K
$1.5K
L4
$397K
$201K
$196K
$357
L5
$551K
$241K
$294K
$16K
L6
Staff Software Engineer
$625K
$230K
$375K
$20K
צפה 4 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

100%

שנה 1

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (8.33% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (2.77% חודשי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (2.77% חודשי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (2.77% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

שנה 1

33%

שנה 2

13%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 54% בוקע ב 1st-שנה (4.50% חודשי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (2.75% חודשי)

  • 13% בוקע ב 3rd-שנה (1.08% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה מובייל

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

מהנדס תוכנה לייצור

מהנדס תוכנה אבטחה

מהנדס תוכנה מציאות מדומה

מדען מחקר

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Snap in New York City Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $625,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Snap עבור תפקיד מהנדס תוכנה in New York City Area הוא $363,500.

