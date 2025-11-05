ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מכירות in Greater London Area ב-Snap מגיעה ל-£110K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Snap. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
סה״כ לשנה
£76.7K
דרגה
L4
משכורת בסיס
£67.3K
Stock (/yr)
£9.4K
בונוס
£0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
8 שנים
לוח זמני הבשלה

100%

שנה 1

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (8.33% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (2.77% חודשי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (2.77% חודשי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (2.77% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

שנה 1

33%

שנה 2

13%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 54% בוקע ב 1st-שנה (4.50% חודשי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (2.75% חודשי)

  • 13% בוקע ב 3rd-שנה (1.08% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff



כותרות כלולות

מנהל לקוח

מנהל חשבון

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-Snap in Greater London Area עומדת על תגמול כולל שנתי של £202,156. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Snap עבור תפקיד מכירות in Greater London Area הוא £76,718.

