חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית ב-Snap in Greater Los Angeles Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $279,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.