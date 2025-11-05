ספריית חברות
Snap
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • אנליסט נתונים

  • כל שכר אנליסט נתונים

  • Greater Los Angeles Area

Snap אנליסט נתונים שכר בGreater Los Angeles Area

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in Greater Los Angeles Area ב-Snap נע בין $130K לבין $190K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Snap. עדכון אחרון: 11/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$150K - $171K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$130K$150K$171K$190K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד אנליסט נתונים דיווחים ב Snap כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה

100%

שנה 1

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (8.33% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (2.77% חודשי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (2.77% חודשי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (2.77% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

שנה 1

33%

שנה 2

13%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSnap, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 54% בוקע ב 1st-שנה (4.50% חודשי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (2.75% חודשי)

  • 13% בוקע ב 3rd-שנה (1.08% חודשי)

Monthly vesting, no 1 year cliff



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות אנליסט נתונים מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Snap in Greater Los Angeles Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $189,980. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Snap עבור תפקיד אנליסט נתונים in Greater Los Angeles Area הוא $130,410.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Snap

חברות קשורות

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים