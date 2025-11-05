פיצוי מהנדס תוכנה in Pittsburgh Area ב-Smith+Nephew מגיע ל-$126K ל-year עבור Software Engineer 2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Pittsburgh Area מגיעה ל-$125K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Smith+Nephew. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
