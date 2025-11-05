ספריית חברות
SmartThings
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Minneapolis-St. Paul Area

SmartThings מהנדס תוכנה שכר בMinneapolis-St. Paul Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Minneapolis-St. Paul Area ב-SmartThings נע בין $109K ל-year עבור Software Engineer לבין $192K ל-year עבור Staff Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Minneapolis-St. Paul Area מגיעה ל-$151K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SmartThings. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer
(רמת כניסה)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב SmartThings?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $245,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SmartThings עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Minneapolis-St. Paul Area הוא $150,000.

משאבים נוספים