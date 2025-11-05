ספריית חברות
Smartsheet מהנדס תוכנה שכר בEdinburgh Metro Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Edinburgh Metro Area ב-Smartsheet נע בין £70K ל-year עבור SE II לבין £160K ל-year עבור Senior SE II. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Edinburgh Metro Area מגיעה ל-£177K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Smartsheet. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
SE I
(רמת כניסה)
£ --
£ --
£ --
£ --
SE II
£70K
£48.1K
£17.1K
£4.9K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בSmartsheet, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

33%

שנה 1

33%

שנה 2

34%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSmartsheet, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (8.25% רבעוני)

  • 34% בוקע ב 3rd-שנה (8.50% רבעוני)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Smartsheet in Edinburgh Metro Area עומדת על תגמול כולל שנתי של £181,118. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Smartsheet עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Edinburgh Metro Area הוא £137,756.

