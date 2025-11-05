ספריית חברות
Smartsheet
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

  • Greater Seattle Area

Smartsheet מדען נתונים שכר בGreater Seattle Area

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Greater Seattle Area ב-Smartsheet מגיעה ל-$160K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Smartsheet. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Smartsheet
Data Scientist
Bellevue, WA
סה״כ לשנה
$160K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
$160K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בSmartsheet, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

33%

שנה 1

33%

שנה 2

34%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSmartsheet, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (8.25% רבעוני)

  • 34% בוקע ב 3rd-שנה (8.50% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Smartsheet in Greater Seattle Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $275,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Smartsheet עבור תפקיד מדען נתונים in Greater Seattle Area הוא $161,500.

