Sleep Number
Sleep Number מהנדס חומרה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חומרה in United States ב-Sleep Number נע בין $60.8K לבין $86.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sleep Number. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע

$69K - $81.8K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSleep Number, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Sleep Number in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $86,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sleep Number עבור תפקיד מהנדס חומרה in United States הוא $60,750.

