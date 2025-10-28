ספריית חברות
Sleep Number
Sleep Number אנליסט נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in United States ב-Sleep Number נע בין $161K לבין $229K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sleep Number. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע

$184K - $216K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$161K$184K$216K$229K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בSleep Number, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (33.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Sleep Number in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $229,320. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sleep Number עבור תפקיד אנליסט נתונים in United States הוא $160,720.

