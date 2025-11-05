ספריית חברות
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
Slalom Build אדריכל פתרונות שכר בGreater Chicago Area

חבילת הפיצוי החציונית של אדריכל פתרונות in Greater Chicago Area ב-Slalom Build מגיעה ל-$147K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Slalom Build. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
סה״כ לשנה
$147K
דרגה
L4
משכורת בסיס
$134K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$13K
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Slalom Build?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל פתרונות ב-Slalom Build in Greater Chicago Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $189,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Slalom Build עבור תפקיד אדריכל פתרונות in Greater Chicago Area הוא $160,000.

