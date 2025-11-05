ספריית חברות
Slalom Build
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • אדריכל פתרונות

  • כל שכר אדריכל פתרונות

  • Canada

Slalom Build אדריכל פתרונות שכר בCanada

חבילת הפיצוי החציונית של אדריכל פתרונות in Canada ב-Slalom Build מגיעה ל-CA$143K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Slalom Build. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$143K
דרגה
L5
משכורת בסיס
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$2K
שנים בחברה
7 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Slalom Build?
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות אדריכל פתרונות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל פתרונות ב-Slalom Build in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$177,047. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Slalom Build עבור תפקיד אדריכל פתרונות in Canada הוא CA$166,221.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Slalom Build

חברות קשורות

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים