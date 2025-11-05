פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Chicago Area ב-Slalom Build נע בין $97.4K ל-year עבור Engineer לבין $189K ל-year עבור Senior Architect. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Chicago Area מגיעה ל-$140K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Slalom Build. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
