  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Chicago Area

Slalom Build מהנדס תוכנה שכר בGreater Chicago Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Chicago Area ב-Slalom Build נע בין $97.4K ל-year עבור Engineer לבין $189K ל-year עבור Senior Architect. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Chicago Area מגיעה ל-$140K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Slalom Build. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Engineer
(רמת כניסה)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
צפה 4 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Slalom Build?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Slalom Build in Greater Chicago Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $188,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Slalom Build עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Chicago Area הוא $129,000.

