ספריית חברות
Skydio
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מגייס

  • כל שכר מגייס

  • San Francisco Bay Area

Skydio מגייס שכר בSan Francisco Bay Area

חבילת הפיצוי החציונית של מגייס in San Francisco Bay Area ב-Skydio מגיעה ל-$135K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Skydio. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Skydio
Recruiter
San Mateo, CA
סה״כ לשנה
$135K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$135K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בSkydio, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בSkydio, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מגייס מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מגייס ב-Skydio in San Francisco Bay Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $235,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Skydio עבור תפקיד מגייס in San Francisco Bay Area הוא $145,620.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Skydio

חברות קשורות

  • SmartThings
  • Owlet
  • Nextdoor
  • Riot Games
  • Magic Leap
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים