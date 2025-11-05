ספריית חברות
Skydio
  • שכר
  • מהנדס מכונות

  • כל שכר מהנדס מכונות

  • San Francisco Bay Area

Skydio מהנדס מכונות שכר בSan Francisco Bay Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס מכונות in San Francisco Bay Area ב-Skydio מגיעה ל-$161K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Skydio. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
Skydio
Manufacturing Test Engineer
San Mateo, CA
סה״כ לשנה
$161K
דרגה
Engineer
משכורת בסיס
$135K
Stock (/yr)
$26.3K
בונוס
$0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Skydio?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
הגשות שכר אחרונות
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בSkydio, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בSkydio, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכונות ב-Skydio in San Francisco Bay Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $265,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Skydio עבור תפקיד מהנדס מכונות in San Francisco Bay Area הוא $161,325.

משאבים נוספים