חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Israel ב-Skai מגיעה ל-₪334K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Skai. עדכון אחרון: 10/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
סה״כ לשנה
₪334K
דרגה
L3
משכורת בסיס
₪334K
Stock (/yr)
₪0
בונוס
₪0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Skai?
Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.8K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.7K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Skai in Israel עומדת על תגמול כולל שנתי של ₪509,197. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Skai עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Israel הוא ₪380,236.

