חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט אבטחת מידע ב-SIX עומדת על תגמול כולל שנתי של CHF 136,143. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.